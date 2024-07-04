Более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Оперативная обстановка привела к бегству в общей сложности более чем роты солдат противника», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, российская армия обстреливает поселок с нескольких направлений, поэтому ситуация для ВСУ там не очень хорошая.

В июне британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что насильно мобилизованные в ВСУ украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях и массово дезертируют или сдаются в плен Вооруженным силам РФ.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за дезертирства одного подразделения с боевых позиций, которое поддалось давлению своего офицера, многие солдаты ВСУ попали в окружение или в российский плен. По его словам, окружение произошло потому, что один из офицеров дезертировавшего подразделения смог надавить на подчиненных и заставить их бросить позиции.

Ранее ирландский журналист заявил, что масштабы потерь ВСУ поражают.