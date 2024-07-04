В Харькове подожгли автомобиль сотрудника военкомата

В Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 03:45 в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля…, который принадлежит сотруднику ТЦК», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали через 30 минут. При этом никто не пострадал, сама машина сгорела.

До этого сообщалось, что жители поселка Ворохта в Ивано-Франковской области Украины перекрыли трассу, заблокировав проезд военкомам. По данным источника, местные жители недовольны падением доходов из-за отсутствия туристов, которые перестали приезжать. Винят в отсутствии туристов военкомов из-за их визитов в поселок.

В июне сообщалось, что неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области. Предполагается, что поджигатели целенаправленно выбирали своими целями машины военных. Таким образом они пытались отыскать те, что принадлежат сотрудникам военкоматов.

Рнаее в Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК.