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Мобилизованных лишат соцвыплаты при самовольном оставлении части

Белоусов поручил лишить мобилизованных соцвыплаты в случае оставления части

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил отказаться от начисления ежемесячной социальной выплаты мобилизованным при самовольном оставлении места службы. Об этом сообщает ТАСС.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы...» — говорится в документе.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Согласно документу, компенсация будет предоставляться участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при их поступлении на военную службу. Белоусов заявлял, что в России следует обратить дополнительное внимание на вопросы социального обеспечения военнослужащих – участников СВО.

Ранее Белоусов обсудил в Минобороны вопросы доукомплектования ВС РФ.

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