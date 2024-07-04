Белоусов обсудил в Минобороны вопросы доукомплектования ВС РФ

На совещании по доукомплектованию Вооруженных сил России обсудили вопросы повышения эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе работы был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этом совещании, которое прошло под руководством заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поучаствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На этом совещании зампред Совбеза сообщил, что около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

В апреле в Минобороны России сообщили, что в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

Ранее Путин назвал армию и флот единственными гарантиями безопасности России.