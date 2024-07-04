Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по железнодорожной станции в подконтрольном украинской армии районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Нанесен удар в районе железнодорожной станции в Красном Лимане», — заявил собеседник агентства.

Другие подробности он раскрывать не стал.

Незадолго до этого российские военкоры сообщили, что украинская база под Красным Лиманом попала под удар. Предположительно, удар был нанесен российской трехтонной фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000.

Также в подпольной организации «Русский Херсон» сообщили, что бойцы российской армии уничтожили хранилище боеприпасов и группу управления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по складу с горючим, который находился в поселке Благовещенское. В свою очередь атака была проведена по запасам военного имущества ВСУ в поселке Антоновка.

Ранее российский военный в одиночку развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк.