Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России в 2024 году

Около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«За это время контракты были заключены порядка 190 тыс. гражданами Российской Федерации», — сказал он.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

В апреле в Минобороны РФ сообщали, что в в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

В 2023 году на службу по контракту было принято порядка полумиллиона человек.

До этого в Государственной думе назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что каждый имеет право заключить контракт с Минобороны РФ, включая солдат срочной службы.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.