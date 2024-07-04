Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России в 2024 году

Медведев: в 2024 году на военную службу по контракту приняли 190 тысяч россиян

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«За это время контракты были заключены порядка 190 тыс. гражданами Российской Федерации», — сказал он.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что в зоне специальной военной операции (СВО) находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

В апреле в Минобороны РФ сообщали, что в в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

В 2023 году на службу по контракту было принято порядка полумиллиона человек.

До этого в Государственной думе назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что каждый имеет право заключить контракт с Минобороны РФ, включая солдат срочной службы.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами