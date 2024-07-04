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Медведев рассказал о темпах по набору в объединенную группу войск

Медведев: темп набора в объединенную группу войск составляет тысячу человек

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Dmitry Astakhov/AP

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о темпах по набору в объединенную группу войск. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что среднесуточный темп набора в объединенную группу войск составляет около тысячи человек.

По его словам, задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах объединенной группировки войск выполняется.

В феврале Медведев заявлял, что в 2024 году на службу в зону СВО приняли свыше 53 тыс. человек. В декабре 2023 года Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году по контракту в российскую армию было набрано 486 тыс. человек.

Ранее Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ иностранцам-контрактникам.

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