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На Украине жители поселка заблокировали дорогу военкомам

На западе Украины жители перекрыли трассу, заблокировав проезд военкомам

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Depositphotos

Жители поселка Ворохта в Ивано-Франковской области Украины перекрыли трассу, заблокировав проезд военкомам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинскую новостную службу ТСН.

«В Ворохте местные перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК», — говорится в сообщении.

По данным источника, местные жители недовольны падением доходов из-за отсутствия туристов, которые перестали приезжать. Винят в отсутствии туристов военкомов, из-за их визитов в поселок.

В июне сообщалось, что неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области. Предполагается, что поджигатели целенаправленно выбирали своими целями машины военных. Таким образом они пытались отыскать те, что принадлежат сотрудникам военкоматов.

В свою очередь в Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), который выступает аналогом военкоматов. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.

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