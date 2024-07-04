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Военкоры сообщили об ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом

«Военная Хроника»: база ВСУ под Красным Лиманом оказалась под ударом ФАБ-3000

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Министерство обороны РФ

Украинская база под Красным Лиманом попала под удар. Предположительно, удар был нанесен российской трехтонной фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — сообщили военкоры.

До этого газета «Известия» писала, что воздушно-космические силы (ВКС) России сбросили бомбу ФАБ-3000 на позиции украинской армии в Харьковской области, в районе населенного пункта Глубокое. В результате разрыва боеприпаса поднялось крупное облако дыма.

3 июля журнал Business Insider написал, что новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине.

Ранее российские военные ударили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке.

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