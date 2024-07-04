В районе Одессы уничтожили украинский военный объект

Российские солдаты поразили объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Ильичевск, расположенном в районе города Одесса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Одесса, Ильичевск, порт. [Нанесен] ракетный удар по военному объекту», — рассказал источник агентства.

Но другие подробности он раскрывать не стал.

4 июля в подпольной организации «Русский Херсон» заявили, что бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили хранилище боеприпасов и группу управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск в Херсонской области. Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по складу с горючим в поселке Благовещенское и запасам военного имущества ВСУ в поселке Антоновка.

До этого несколько расчетов зенитных ракетных комплексов в составе ВС РФ поразили воздушные цели украинских войск. В частности, во время несения боевого дежурства расчет комплекса «Панцирь-С1» ликвидировал дрон ВСУ на Донецком направлении. Расчет комплекса С-350 «Витязь», в свою очередь, успешно отразил удары украинских войск с воздуха.

Ранее солдаты ВС РФ ударили по украинскому самолету МиГ-29 на аэродроме Долгинцево.