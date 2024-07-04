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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме базирования

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militarizm.su

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29, который в момент удара находился на аэродроме базирования. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны.

По информации ведомства, боевую задачу выполнили армейская авиация и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Им помогали артиллеристы и ракетные войска.

«На аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и один нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Кроме того, украинские войска лишились одного хранилища топлива и цеха по производству ударных дронов.

Также из сводки следует, что за прошедшие сутки бойцы ВС РФ нанесли поражение солдатам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 128-ми районах боевых действий.

Утром 4 июля Минобороны РФ сообщило, что несколько расчетов ракетных зенитных комплексов поразили воздушные цели украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, во время несения боевого дежурства расчет комплекса «Панцирь-С1» ликвидировал дрон ВСУ на Донецком направлении.

Ранее российские истребители нанесли удары по замаскированной технике ВСУ в зоне СВО.

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Операция на Украине
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