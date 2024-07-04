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Зенитчик рассказал о попытках ВСУ выяснить местоположение российских систем ПВО

Зенитчик Питер: ВСУ используют метеошары для обмана российских систем ПВО

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Global Look Press

Украинские военнослужащие пытаются выяснить местоположение российских систем противовоздушной обороны (ПВО) при помощи метеошаров. Об этом рассказал заместитель начальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» с позывным «Питер», передает ТАСС.

По словам солдата, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали запускать в небо аппараты, похожие на метеошары. Они летают на большой высоте, поэтому военные Вооруженных сил РФ не могут сразу распознать, что именно направляется к их позициям.

«Вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули, и он узнал, где мы», — подчеркнул «Питер».

29 июня российский офицер с позывным «Стаф» сообщил, что расчеты комплексов ПВО начали изучать новые американские ракеты Precision Strike Missile (PrSM). По его словам, в скором времени США могут передать партию таких снарядов Украине.

Военнослужащий отметил, что PrSM — это баллистические ракеты. В открытом доступе пока не очень много информации о характеристиках данных ракет, но бойцы ВС РФ решили изучить хотя бы имеющиеся сведения на случай, если в будущем придется иметь с дело этими снарядами.

Ранее российский военный рассказал, почему танкистам в зоне спецоперации опасно работать ночью.

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