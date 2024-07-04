Российские военные взяли под контроль села Восход и Сокол, а также продолжили наступать у населенных пунктов Сотницкий Казачок, Дружба, Северное, Новопокровское и Евгеньевка. Об этом сообщает украинский проект DeepState.

«Враг взял под контроль Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского», — говорится в сообщении.

Проект также опубликовал спутниковый снимок микрорайона Новый в Часове Яре.

До этого представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили район Канал в Часове Яре, расположенном на подконтрольной Киеву части территории ДНР.

Накануне министерство обороны РФ сообщило о захвате контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Военнослужащим «Южной» группировки удалось достичь новых позиций на передовой.

В то же время на Украине командир добровольческого батальона «Реванш» Богдан Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины могут вскоре потерять город Часов Яр.

Ранее в ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов.