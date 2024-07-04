В ВСУ признали отступление в Часове Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили район Канал в Часове Яре, расположенном на подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин, передает ТАСС.

По его словам, удерживать микрорайон Канал было нецелесообразно, это угрожало жизням и здоровью военнослужащих.

«Позиции наших защитников были уничтожены. Командованием было принято решение отойти на более подготовленные и защищенные позиции», — заявил он.

До этого советник руководства ДНР Ян Гагин поделился информацией о том, что российские военные смогли прорвать оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Он отметил, что это значительное тактическое достижение и ключ к дальнейшему продвижению. Гагин подчеркнул, что это еще один шаг в сторону канала Северский Донец.

Накануне министерство обороны РФ сообщило о захвате контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Военнослужащим «Южной» группировки удалось достичь новых позиций на передовой.

В то же время на Украине командир добровольческого батальона «Реванш» Богдан Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины могут вскоре потерять город Часов Яр.

Ранее произошла дуэль российских и украинских снайперов под Часовым Яром.