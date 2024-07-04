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ВС РФ ударили по базе бригады нацгвардии Украины, атаковавшей Белгородскую область

РИА: войска РФ дважды ударили по базе президентской бригады нацгвардии Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ударили по базе президентской бригады нацгвардии Украины, которую считают причастной к попытке весной атаковать Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Он уточнил, что ВС РФ нанесли два удара по Вышгороду в Киевской области в ночь на 4 июля. Там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, в/ч 3027. По словам Лебедева, звуки взрывов слышали в районе улицы генерала Кульчицкого — там располагаются казармы, полигон, ангары и склады бригады, а также здания, в которых находится ее руководство.

Помимо этого, российские войска могли атаковать аэродромы в Киеве и Киевской области. Речь идет о Борисполе и аэродроме у города Василькова, где находится аэродром 40-й истребительной бригады — там расположены истребитель МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39.

Ранее стало известно, что российская ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.

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