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Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Курской области и ранил женщину

Губернатор Смирнов: женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Теткино

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь», — уточнил глава области.

Помимо этого, взрывом в доме выбило окна. Также повреждения получили стены и линии, подающие в здание газ и электричество.

Параллельно другой беспилотник сбросил бомбу в поселке Коренево. Взрыв повредил семь легковых автомобилей.

В ночь на 4 июля силы российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. По данным Минобороны, один беспилотник уничтожили над Белгородской областью, два — над Брянской, а еще один — над Тамбовской. В ведомстве заявили, при помощи дронов вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали совершить ряд терактов.

Ранее ВСУ ударили по Кременной в ЛНР, в результате чего пострадали две медсестры.

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