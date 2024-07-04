Добровольца ВСУ из Чехии обвинили в мародерстве в Буче

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в участии в боях на стороне ВСУ и мародерстве в Буче и Ирпене Киевской области весной 2022 года. Об этом сообщает издание Ceske noviny.

Согласно материалам дела, Симан в конце марта 2022 года служил в украинском добровольческом батальоне «Карпатская Сечь», и у него не было разрешения от президента воевать в составе иностранной армии. Он прошел базовую подготовку в стране, а затем вместе с группой из 11 человек, которой командовал, переехал в Ирпень и Бучу. Там ему было поручено патрулировать окопы и проводить «операции по зачистке».

Также, по версии обвинения, он украл очки Gucci, дыхательную маску из уничтоженного самолета Ан-225 «Мрия», слитки из золота и серебра, а также снимал береты и кольца с погибших.

Издание пишет, что спустя три недели службы бойца задержали по подозрению в мародерстве. После освобождения он вернулся в Чехию.

Симан не признает вину в суде. Он заявил, что поехал на Украину, потому что его семья родом оттуда, и что его поездка будет под эгидой украинского посольства.

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