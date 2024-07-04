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Украинский беспилотник упал в спальном районе Белгорода

Мэр Белгорода сообщил об упавшем в городе беспилотнике, детонации не произошло

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал в спальном районе Белгорода, детонации дрона не произошло. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обломки беспилотника также упали на проезжую часть. В результате было частично перекрыто движение по улице Есенина.

На месте работают оперативные службы, добавил Демидов.

Накануне вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников два села в Белгородской области.

По его словам, в районе села Головчино атаке дрона подвергся работающий в поле «КамАЗ». Его водитель был ранен и доставлен в больницу. Кроме того, два дрона сбросили боеприпасы в селе Безымено.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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