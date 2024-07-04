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Ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области

Войска России «Искандером» уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Самолет МиГ-29 украинских войск попал под удар российской ракеты «Искандер» и был уничтожен на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29», — говорится в сообщении.

Помимо воздушного судна, атака ВС РФ также ликвидировала автомобили инженеров аэродрома и средства авиационного поражения.

О том, что российские войска наносят удары по аэродрому Долгинцево, 3 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в районе аэродрома произошли три взрыва. Он отмечал, что на территории воздушной гавани на момент нанесения ударов находился небольшой запас дальнобойных ракет, а также как минимум один самолет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минобороны РФ показало кадры удара по аэродрому в Полтаве.

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