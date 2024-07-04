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Силы ПВО за ночь сбили четыре дрона ВСУ над тремя регионами

Минобороны РФ: системы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Россией

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Olga Sokolova/Global Look Press

В ночь на 4 июля над российскими регионами средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, один беспилотник уничтожили над Белгородской областью, два — над Брянской, а еще один — над Тамбовской. Как уточняют военные, при помощи дронов вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали совершить ряд терактов.

Как рассказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в вверенном ему регионе в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего получил ранения водитель «КамАЗа».

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Атаки БПЛА на Россию
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