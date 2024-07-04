В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

Командующий корпуса морской пехоты (КМП) США генерал Эрик Смит заявил, что КМП оснастил разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper новым модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который снижает заметность беспилотника. Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

По его словам, модуль РЭБ может имитировать переданные ему данные, которые он обнаруживает, разворачивать их и отправлять обратно. Таким образом, он становится «черной дырой», утверждает Смит. Он добавил, что MQ-9 Reaper с модулем практически невозможно уничтожить.

Генерал отметил, что модуль Reaper Defense Electronic Support System / Scalable Open Architecture Reconnaissance (RDESS/SOAR) позволяет беспилотнику «в некоторой степени исчезать в радаров» противника.

До этого стало известно, что в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, к настоящему времени на первом месте находятся разведывательные дроны MQ-9 Reaper.

4 мая сообщалось, что Украина вскоре получит испанские ракеты Patriot. Они уже доставлены в Польшу и вскоре окажутся в зоне конфликта.

Ранее в Польше пропал в полете американский БПЛА MQ-9 Reaper.