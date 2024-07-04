Российские бойцы после освобождения Торецка смогут приблизиться к трассе снабжения ВСУ

Российская армия, после того как она освободит Торецк, сможет приблизиться к критичной для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассе Покровск — Константиновка. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Он отметил, что в Торецкой агломерации имеется тактический успех. Гагин отметил, что освобождение территории на этом важном направлении позволит нарушить пути снабжения группировки противника по трассе Покровск — Константиновка. Кроме того, откроется возможность дальнейшего оперативного продвижения российских военных.

Советник главы ДНР подчеркнул, что наступление в этом направлении позволит снизить интенсивность обстрелов противником Горловки.

До этого генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на Торецком направлении ситуация остается напряженной. Российская сторона 17 раз пыталась потеснить украинских военных вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк.

Ранее беженцы Торецка заявили о намеренном обстреле со стороны ВСУ.