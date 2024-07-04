Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня

Израиль и ХАМАС, по всей видимости, уже на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщил CNN израильский источник, знакомый с ходом переговоров.

По мнению израильских официальных лиц, последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать уже детальные переговоры для достижения совместного соглашения.

Но сделка все еще не завершена и не гарантирована. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала дать зеленый свет на вступление в следующую фазу переговоров. Вероятно, потребуется несколько недель сложных переговоров, считают в Израиле.

Это время нужно, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Еще один вопрос, требующий переговоров — последовательность освобождений.

Израильские переговорщики хотят встретиться с политическим руководством Израиля, в том числе Нетаньяху, в ближайшие дни, чтобы решить, следует ли вступать в эту фазу детальных переговоров.

ХАМАС подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам — Катару и Египту. Главное требование радикального палестинского движения — полное прекращение огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.