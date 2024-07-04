Советник руководства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин поделился информацией о том, что российские военные смогли прорвать оборону Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на востоке Часова Яра. В беседе с РИА Новости он отметил, что это значительное тактическое достижение и ключ к дальнейшему продвижению.

Гагин подчеркнул, что это еще один шаг в сторону канала Северский Донец.

До этого Министерство обороны РФ сообщило о захвате контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Военнослужащим «Южной» группировки удалось достичь новых позиций на передовой.

В то же время на Украине командир добровольческого батальона «Реванш» Богдан Ходаковски заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вскоре потерять город Часов Яр в Донецкой народной республике.

Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Часовоярской городской общины. До 2020 года был городом районного значения. 4 апреля 2024 года начались бои за Часов Яр.

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