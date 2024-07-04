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ВСУ назвали напряженной ситуацию на одном из направлений

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Торецком направлении

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Alina Smutko/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что на Торецком направлении ситуация остается напряженной. Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба.

В заявлении отмечается, что на Торецком направлении «ситуация напряженная». Российская сторона 17 раз пыталась потеснить украинских военных вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется.

Меркурис добавил, что в настоящее время Киев отчаянно пытается сдержать российское наступление в зоне прорыва, однако у ВСУ «ничего не получается».

До этого британский эксперт рассказал, что новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Меркурис отметил, что разрушительная способность новой авиабомбы такова, что «даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертоносными». Причиной тому эксперт указал большой радиус поражения.

Ранее в Британии рассказали о плане Киева заморозить конфликт.

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