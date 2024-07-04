Турция нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана

В министерстве обороны Турции заявили, что турецкая армия провела воздушную операцию против объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что ВВС провели операцию против РПК в регионах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Ассос на севере Ирака.

В минобороны Турции утверждают, что это было сделано, чтобы предотвратить террористические нападения на страну и силы безопасности. Были нанесены удары по 37 объектам, которые располагались в пещерах, бункерах, убежищах, складах, используемых РПК.

До этого стало известно, что Турция потребовала от Ирана отказаться от поставок оружия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооруженных курдских формирований.

Турецкое правительство поручило армии уничтожать любые поставки вооружения курдским боевикам.

До этого лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек предложил создать военный союз с участием России для борьбы с РПК.

Ранее в Турции заявили, что покончат с присутствием РПК у своих границ совместными усилиями.