На оборонном предприятии в США произошел взрыв

На оборонном заводе компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, который находится в городе Кэмден в штате Арканзас (США), произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей предприятия.

«По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду 3 июля после инцидента с «пиротехникой» на оборонном предприятии в Арканзасе», — сказано в сообщении.

По информации агентства, двоих пострадавших госпитализировали.

В мае в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Инцидент случился на заводе Diehl Metal Applications. Компания Diehl участвует в производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемых на Украину.

В апреле на военном заводе боеприпасов в Скрантоне (штат Пенсильвания, США) произошел пожар. Предприятие производит артиллерийские и другие боеприпасы для американской армии, его управляющей компанией является General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Выпущенные на заводе боеприпасы также активно поставляются на Украину.

Ранее в США произошел взрыв на химическом предприятии.