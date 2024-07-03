В СК определили, из какого оружия ВСУ били по магазину в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по супермаркету в Донецке ракетой, выпущенной из РСЗО HIMARS. Об этом РИА Новости заявил представитель Следственного комитета России.

«В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка», — заявили представители СК.

В Следкоме добавили, что продолжают изучать информацию о пострадавших в ходе этого обстрела.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.