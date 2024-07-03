Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение по заложникам

close
100%
Shutterstock

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение по заложникам, рассчитывает дать свой комментарий после завершения этого процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

«Израиль оценивает эти замечания и передаст свой ответ посредникам», — сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху.

Это совместное заявление ведомства Нетаньяху и израильской военной разведки «Моссад».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остался недоволен статьей американской газеты The New York Times (NYT) о желании солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить войну и боевые действия в секторе Газа.

Нетаньяху также заявил, что у ЦАХАЛ есть всё для того, чтобы успешно завершить войну против ХАМАС, при этом Израиль не будет поддаваться пораженческим настроениям со стороны кого бы то ни было.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами