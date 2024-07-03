Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам

Израиль изучает ответ ХАМАС на предложение по заложникам, рассчитывает дать свой комментарий после завершения этого процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

«Израиль оценивает эти замечания и передаст свой ответ посредникам», — сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху.

Это совместное заявление ведомства Нетаньяху и израильской военной разведки «Моссад».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остался недоволен статьей американской газеты The New York Times (NYT) о желании солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить войну и боевые действия в секторе Газа.

Нетаньяху также заявил, что у ЦАХАЛ есть всё для того, чтобы успешно завершить войну против ХАМАС, при этом Израиль не будет поддаваться пораженческим настроениям со стороны кого бы то ни было.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.