Над Белгородской областью уничтожили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 3 июля уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, дрон был сбит около 20:10 мск.

3 июля украинские дроны-камикадзе ударили по подстанции «Радуга» в городе Энергодар, в результате чего пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС.

Утром 3 июля Минобороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны. Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях.

В результате средства ПВО уничтожили 10 украинских дронов, один из которых сбили в Московской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Белгородской области, а оставшиеся четыре — в Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска, заявили в военном ведомстве.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.