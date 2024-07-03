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Над Белгородской областью уничтожили БПЛА

Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 3 июля уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, дрон был сбит около 20:10 мск.

3 июля украинские дроны-камикадзе ударили по подстанции «Радуга» в городе Энергодар, в результате чего пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС.

Утром 3 июля Минобороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны. Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях.

В результате средства ПВО уничтожили 10 украинских дронов, один из которых сбили в Московской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Белгородской области, а оставшиеся четыре — в Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска, заявили в военном ведомстве.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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