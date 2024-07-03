В США объявили о новом пакете помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS. Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Администрация объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины… он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы.

В свою очередь в Госдепе США анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО. Источник напомнил, что украинской армии среди прочего «очень хотелось» получить на вооружение дополнительные системы Patriot.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США приближают катастрофу на Украине.