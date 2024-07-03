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Одесская область оказалась в лидерах по сопротивлению украинизации

В Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации

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Денис Петров/РИА Новости

В Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации за прошедший год. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила представитель украинского языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк.

«Одесская область — лидер среди областей по количеству обращений о нарушении языкового закона», — пишет Витко-Присяжнюк.

По словам помощницы языкового омбудсмена, в офис ведомства за прошедшие полгода поступили до тысячи жалоб на противодействие украинизации. Из этого числа около двухсот жалоб поступили из Одесской области. В целом, как отмечает Витко-Присяжнюк, большинство жалоб поступают из южных регионов Украины.

До этого в Одессе произошла словесная перепалка на бизнес-тренинге «Лидер мнений», в ходе которого его участницы возмутились тем, что спикер говорил на русском языке.

На кадрах, снятых девушками, слышно, как они прерывают говорящего в микрофон мужчину и требуют у него перейти на украинский язык. Спикер отвечает, что делать этого не будет, а женщины могут покинуть помещение.

Ранее в МИД РФ пожаловались на запрет всего русского на Украине.

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