Балицкий оценил ситуацию в Энергодаре

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

«На данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия «Таврия-Энерго». Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая. Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов», — заявил Балицкий.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.