«Хезболла» выпустила свыше 100 ракет по Израилю

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили 100 ракет по двум штабам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление «Хезболлы».

«Бойцы «Исламского сопротивления» («Хезболла») в среду обстреляли 100 ракетами «Катюши» штаб командования 210-й дивизии «Голаны» в казармах Нафах и штаб ПВО и ПРО в казармах Калиа», — сказано в сообщении.

2 июля советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил, что Исламская Республика всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболла», если Израиль решит воевать с Ливаном.

По его словам, в случае полномасштабной войны у Тегерана не было бы другого выбора, как помочь шиитской организации.

29 июня глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль продолжит в полную силу бить по силам «Хезболлы» на юге Ливана, несмотря на угрозы со стороны Ливана.

Ранее «Хезболла» выпустила усовершенствованные ракеты по Израилю.