В ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) не обнаружили превышений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара украинских войск по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.

Удар по подстанции произошел днем 3 июля. Согласно сообщению пресс-службы ЗАЭС, подстанция «Радуга» была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек и нарушена штатная схема энергоснабжения города, а также функционирование ряда объектов станции.

По словам мэра Энергодара Эдуарда Сеновоза, после удара ВСУ большая часть города осталась без воды и света. Он отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки.

Представитель ЗАЭС назвала случившееся терактом.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об угрозах для ЗАЭС после уничтожения поста радиационного контроля.