Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар

ФМБА: радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар остался в норме

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) не обнаружили превышений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара украинских войск по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.

Удар по подстанции произошел днем 3 июля. Согласно сообщению пресс-службы ЗАЭС, подстанция «Радуга» была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек и нарушена штатная схема энергоснабжения города, а также функционирование ряда объектов станции.

По словам мэра Энергодара Эдуарда Сеновоза, после удара ВСУ большая часть города осталась без воды и света. Он отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки.

Представитель ЗАЭС назвала случившееся терактом.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об угрозах для ЗАЭС после уничтожения поста радиационного контроля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами