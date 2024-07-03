Чехия с начала боевых действий передала Украине оружие почти на $300 млн

Чехия с февраля 2022 года направила со своих армейских складов на Украину военные материалы на общую сумму около $293 млн. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны республики.

В заявлении подчеркивается, что с начала российской специальной военной операции (СВО) прошло уже более 27 месяцев. За это время Прага передала Киеву восемь единиц авиатехники и более 94,8 тыс. артиллерийских и гаубичных патронов. Также украинские власти получили от Чехии 62 танка, 16 комплектных специальных машин противовоздушной обороны (ПВО), 13 гаубиц, 131 боевую машину пехоты (БМП) и иную технику.

«На Украину из Чехии было отправлено материалов с армейских складов на сумму 6,75 млрд крон (около $293 млн)», — добавили в ведомстве.

При этом в сообщении приводятся слова чешского министра обороны Яны Черноховой, которая пообещала и дальше помогать Киеву. Она уточнила, что на складах Вооруженных сил Чехии осталось не так много материалов для поддержки Украины. Но, несмотря на это, Прага готова помогать Киеву «в другой форме».

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что 18 июля Прага и Киев подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности. По словам главы правительства, они с украинским президентом Владимиром Зеленским договорились завершить переговоры по тексту документа до саммита НАТО в США. Мероприятие пройдет в период с 9 по 11 июля.

Ранее президент Чехии не исключил, что РФ сохранит контроль над новыми регионами.