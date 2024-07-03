Зеленский не исключил попытки нового наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможность новой попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «вопросом вооружения бригад». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Силы Киева сейчас лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский посетовал, что военная техника и вооружение, которые выделяют Киеву западные союзники, доходят до зоны боевых действий слишком поздно.

Однако когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня, то украинский лидер отверг эту идею. Зеленский сказал, что те, кто продвигает такой сценарий, не смогли четко сформулировать, как будет работать прекращение огня.

Незадолго до этого газета Washington Times писала, что продолжающееся падение доверия в мире к украинскому лидеру приближает мирные переговоры России и Украины. Кроме того, падение рейтингов Зеленского уменьшает желание западных стран помогать Украине.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины от предложения о прекращении огня.