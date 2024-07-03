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На Западе сообщили о проблемах в обороне ВСУ на Авдеевском направлении

Эксперт Меркурис: в обороне ВСУ образовалась брешь

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается», — заявил он.

Эксперт добавил, что в ходе боевых действий украинская армия несет «катастрофические потери» и линии обороны были прорваны «в самом сильном месте».

Меркурис добавил, что в настоящее время Киев отчаянно пытается сдержать российское наступление в зоне прорыва, однако у ВСУ «ничего не получается».

До этого британский эксперт рассказал, что новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Меркурис отметил, что разрушительная способность новой авиабомбы такова, что «даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертоносными». Причиной тому эксперт указал большой радиус поражения.

Ранее в Британии рассказали о плане Киева заморозить конфликт.

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Операция на Украине
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