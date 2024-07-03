В Севастополе протестировал необычный сигнал тревоги

В Севастополе проверили новый сигнал тревоги — «Баллистика», предназначенный для предупреждения населения города о угрозе ракетной атаки. Об этом в эфире телеканала «СТВ-24» заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Этот сигнал мы в городе еще не запускали именно в боевом режиме, но в тестовом режиме уже все опробовано. На всех информационных ресурсах он загружен», — заявил Краснокутский.

Сигнал «Баллистика» будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи. Глава города показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности. Решение о введении данного оповещения связано с опасностью прилетов ракет с кассетными боевыми частями.

Подразумевается, что по сигналу жители Севастополя должны в течение двух минут занять безопасное место.

До этого пять воздушных целей были уничтожены за сутки в небе над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя.

Ранее губернатор Севастополя сообщил работе ПВО в городе.