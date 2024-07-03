ВСУ выпустили две ракеты по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, в 5:32 мск под обстрел попал Киевский район Донецка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из РСЗО.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, после обстрела в Киевском районе сгорел супермаркет, а также были повреждены соседние автомойка, станция технического обслуживания и больница.

1 июля представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщало, что Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров.

3 июля мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР оказались частично обесточены в результате атаки со стороны ВСУ.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.