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Оборона ВСУ на востоке Часова Яра пала

ВСУ хотят выстроить оборону на западе Часова Яра после неудачи на востоке города

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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, оборона украинских войск на востоке Часова Яра, на тех позициях, которые удалось занять с большим трудом, пала. Сейчас ВСУ пытаются сосредоточиться на обороне западной части города.

Представитель силовых структур ДНР добавил, что украинские военные также строят оборонительные сооружения вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

В конце июня советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные работают в микрорайонах Часова Яра.

Также координатор по межпарламентским связям депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в Часове Яре уже удалось продвинуться на 70%. По его словам, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе идут бои.

Ранее дуэль российских и украинских снайперов произошла под Часовым Яром.

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