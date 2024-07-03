Минобороны опубликовало ранее секретные архивные документы об операции «Багратион»

Министерство обороны Российской Федерации рассекретило уникальные документы о подготовке и проведении операции «Багратион» по освобождению Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Эти документы были опубликованы на сайте нового историко-познавательного проекта «Победные удары «Багратиона»».

Центральный архив Минобороны РФ представил директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описания и карты боевых действий, приказы военачальников, наградные листы на участников Минской наступательной операции, являющейся составной частью Белорусской наступательной операции «Багратион», схемы и фотографии, а также иные, ранее не представленные широкой общественности, документы.

Белорусская стратегическая наступательная операция, не имеющая себе равных по пространственному размаху, считается крупнейшим достижением отечественного военного искусства. В результате операции «Багратион» была разгромлена мощнейшая группировка вермахта, освобождены Белоруссия, большая часть Литвы, восточные районы Польши.

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