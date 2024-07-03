Экс-офицер ВСУ заявил об интенсивном наступлении российской армии

В украинском конфликте российские войска продвигаются вперед и ежедневно занимают новые территории. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Майор предложил посмотреть на карту и убедиться, что «каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают». По его словам, атакующие действия российской стороны подтверждаются и сводками украинского генштаба.

Лапин назвал российскую армию «очень серьезным противником» и выразил мнение, что столь интенсивного наступления российской армии не наблюдалось со времени взятия Артемовска.

2 июля главком ВСУ Александр Сырский рассказал о проблемах украинской армии на Покровском направлении. Он назвал обстановку сложной и заявил, что основной проблемой является нехватка мотивированных и хорошо подготовленных военнослужащих. Кроме того, украинской армии не хватает современных средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее военнопленный пожаловался на состояние укреплений ВСУ на Харьковском направлении.