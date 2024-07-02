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Еще один БПЛА уничтожен над Белгородской областью

МО: над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

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Shutterstock

Около 22:30 мск 2 июля была пресечена очередная попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Дежурными средствами ПВО был сбит дрон.

До этого глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что села Безымено и Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в селе Безымено один мирный житель был ранен. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение запястья, после чего самостоятельно обратился в Грайворонскую Центральную районную больницу. Медики предоставляют ему необходимую помощь, а затем планируется его перевод в городскую больницу №2 в городе Белгород.

Село Мокрая Орловка попало под артиллерийский обстрел. В результате прямого попадания снаряда на территорию частного домовладения были выбиты окна в жилом доме и поврежден забор.

Информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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