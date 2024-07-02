Российские военные поразили завод по производству дронов в Харькове

Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове, которое производит дроны для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, вечером около 17:00 (совпадает с мск) в Индустриальном и Немышлянском районе Харькова зафиксировали несколько прилетов. Целями стали промышленные предприятия.

«На одном производили БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — «Газета.Ru») и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК (боекомплектами — «Газета.Ru»), а также небольшой ремонт военной техники», — уточнил источник агентства.

Лебедев добавил, что после ударов к месту происшествия выехали около 10 машин скорой помощи. Но другие подробности о ситуации в городе пока не уточняются.

Вечером 2 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов и образовался столб дыма. Как отметили журналисты, в сторону населенного пункта летела корректируемая авиационная бомба (КАБ).

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области Украины.