Белорусские силы ПВО приведены в высокую боевую готовность

Президент Александр Лукашенко объявил о приведении военно-воздушных сил (ВВС) и подразделений противовоздушной обороны (ПВО) белорусских Вооруженных сил в боевую готовность. Об этом сообщает РИА Новости.

«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — заявил Лукашенко.

Имеется в виду тактическое ядерное оружие, поставленное Белоруссии Россией. По мнению белорусского президента, Украина начала нагнетать ситуацию на границе с Белоруссией из-за прибытия в республику российского контингента. Речь идет о представителях Вооруженных сил РФ, которые приехали в Белоруссию для участия в параде 3 июля.

До этого Александр Лукашенко предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».