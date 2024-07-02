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Лукашенко заявил об участии белорусов в атаке на Белгородскую область

Лукашенко: в атаке на Белгородчину участвовал белорусский добровольческий корпус

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Павел Бедняков/РИА Новости

Так называемые белорусский и российский добровольческие корпуса принимали участие в недавнем нападении на Белгородскую область со стороны Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«В наступлении недавнем на Белгородскую область задействован «Русский добровольческий корпус» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и белорусский, оказывается», – пояснил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости республики и 80-летию ее освобождения от фашистских захватчиков.

Лукашенко отметил, что численность белорусского корпуса, воюющего на стороне ВСУ, насчитывает не более ста человек. «И, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян», – сказал глава государства.

До этого Лукашенко заявил, что националистический батальон «Русский добровольческий корпус» готовят Соединенные Штаты Америки.

Ранее польские наемники из «Польского добровольческого корпуса» подтвердили, что участвовали в атаке на Белгородскую область.

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