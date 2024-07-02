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Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

Киев не поддержал предложение Орбана о прекращении огня

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Yves Herman/Reuters

Украинские официальные лица приняли к сведению предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, однако считают, что это невозможно без учета других аспектов урегулирования. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] выслушал собеседника [Виктора Орбана], однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <…> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина планирует добиваться урегулирования с помощью инициированных Киевом так называемых саммитов мира.

До этого Зеленский рассказал, что обсудил с венгерским коллегой наиболее принципиальные вопросы двусторонних отношений. Он уточнил, что разговор шел о развитии трансграничного сотрудничества между Киевом и Будапештом. Также стороны обсудили взаимодействие Украины и Венгрии в энергетической и торговой сферах.

Ранее в Госдуме отреагировали на визит Орбана в Киев.

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