Пентагон передаст Украине дополнительные средства ПВО

Пентагон выделил Украине пакет военной помощи с ПВО на сумму $2,3 млрд, включащюий дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Также Украина получит противотанковые вооружения и критически важные боеприпасы напрямую из арсенала США. В ходе совместной пресс-конференции с Умеровым Остин заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля США и их союзники планируют «выстроить мост» для будущего вступления Украины в альянс.

До этого в Госдепе анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО. Источник напомнил, что украинской армии очень хотелось получить дополнительные системы Patriot.

20 июня в Белом доме заявили, что США будут передавать Киеву все производимые системы ПВО Patriot и NASAMS.

Ранее в Пентагоне прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь.