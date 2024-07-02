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Нетаньяху заявил, что будет продолжать войну против ХАМАС

Нетаньяху недоволен статьей NYT о желании солдат ЦАХАЛ прекратить войну

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен статьей американской газеты The New York Times (NYT) о желании солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить войну и боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии израильского премьера.

Уточняется, что газета анонимно опросила военнослужащих израильской армии.

«Они заявляют что Израиль будет готов закончить войну, прежде чем достигнет всех своих целей. Я не знаю, кто эти неназванные источники, но я здесь, чтобы недвусмысленно заявить — этого не произойдет. Мы закончим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию ХАМАС и освобождение всех наших заложников», — цитирует канцелярия премьер-министра Израиля.

Нетаньяху также заявил, что у ЦАХАЛ есть всё для того, чтобы успешно завершить войну против ХАМАС, при этом Израиль не будет поддаваться пораженческим настроениям со стороны кого бы то ни было.

До этого Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе продолжится до выполнения всех целей.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.

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